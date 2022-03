Naar kantoor met de bedrijfsfiets

Meer frisse lucht inademen en minder muffe kantoorlucht: dat is wat de gemiddelde werknemer nodig heeft. Een manier om meer in de buitenlucht te vertoeven, is trappen naar je werk in plaats van de bedrijfswagen te nemen. Tegenwoordig kan je daarom een leasefiets aan je baas vragen. Voor meer dan de helft (59%) van de Vlaamse werknemers kan dat het extra duwtje in de rug zijn om vaker met de fiets naar het werk te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox in opdracht van Lease a Bike bij 1.000 Vlaamse werknemers.

Fietsen naar kantoor heeft tal van voordelen. Allereerst zorgt het voor de nodige blootstelling aan de natuur en zonlicht. Slechts enkele flauwe zonnestraaltjes of een helderblauwe hemel: het maakt niet uit hoe fel de zon schijnt, je gezondheidsvoordeel haal je er altijd uit. Zonlicht zorgt onder meer voor vitamine D, een verlaagde broeddruk, een boost voor je mentale gezondheid en betere slaap.

Bovendien behoeft het ook geen uitleg dat meer beweging mooi meegenomen is bij het trappen naar het werk. «Je hoeft bij ‘meer bewegen’ niet meteen aan sporten te denken. Door je woon-werkverplaatsingen vaker te voet of met de fiets af te leggen, bouw je eveneens aan een actieve levensstijl. Een die je bovendien makkelijker volhoudt,» aldus Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.

Animo

Ondanks dat we al meer dan genoeg tijd spenderen binnenshuis, kiezen veel Vlamingen er nog steeds voor om met de wagen naar het werk te gaan. Al zeggen werknemers ook dat hun werkgever een grote rol kan spelen in die switch naar een gezondere en duurzamere mobiliteit. Hun ‘droomfiets’ via het werk kan hen bijvoorbeeld helpen: bijna zes op de tien werknemers (59%) zeggen dat dit hét duwtje in de rug kan zijn om meer met de fiets naar het werk te gaan. Iets meer dan de helft (51,1%) zou ook vaker fietsen in zijn of haar privétijd.

Douches en stalplaatsen

Voor de coronacrisis nam ruim de helft van de werknemers (52%) wel eens de fiets naar het werk. Bijna een derde (29%) van die groep deed dat zelfs vijf dagen per week, terwijl 31% aangaf dat minstens wekelijks te doen. Werknemers een leasefiets aanbieden, kan deze percentages nog opkrikken.

«Willen we nog meer werknemers op de fiets krijgen, dan moet er ook aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden door werkgevers. Douches op het werk bijvoorbeeld: van wie geen leasefiets wil, is ‘ik kom niet graag bezweet op mijn werk aan’ (22,4%) een belangrijke reden daarvoor. Maar ook een beveiligde fietsstalplaats kan helpen: 5,2% geeft aan geen plaats te hebben op het werk om de fiets veilig weg te zetten,» aldus Astrid Van Eyndhoven, woordvoerster van Lease a Bike.