Telewerktuin als nieuwe home-office

Er wordt geschat dat we 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen. Dat is zonde, niet alleen omdat het zonnige lenteweer ons toelacht, maar ook omdat de mens alle baat heeft bij meer buitenlucht en verbinding met de natuur. Jouw bureaujob mag je niet tegenhouden om vaker onder een stralende hemel te vertoeven. Dit is hoe je op een productieve manier jouw werk naar buiten verplaatst.

Meetings

Vergaderingen kunnen enorme energievreters zijn, zeker als ze doorgaan in een zuurstofarm muf lokaal. Zonlicht daarentegen bruist van de vitamine D, en bij uitbreiding energie. Een boost die je kunt gebruiken in creatieve brainstormsessies of teammeetings. De warme setting kan in sommige gevallen ook voor een informelere sfeer zorgen, waardoor sommige ingetogen collega’s misschien wat sneller van zich zullen laten horen. En de verandering van decor kan interessante impulsen geven aan je inspiratievermogen. Genoeg redenen om die interne of externe meeting eens te verplaatsen naar een binnenkoertje op kantoor of een zonnig terras om de hoek.

Telewerktuin

De hele coronacrisis lang zijn we bezig geweest met onze slaap- of woonkamer helemaal telewerkproof te maken. Helaas zijn we daarbij al te vaak ons terras of tuin uit het oog verloren, terwijl er helemaal niets mis is met je bureau naar buiten te verplaatsen. Integendeel, verschillende onderzoeken geven aan dat blootstelling aan zonlicht stressklachten vermindert en je mentale en fysieke welzijn bevordert. Tijd dus om je tuinmeubelen aan te vullen met het nodige outdoorkantoormeubilair, zoals een verlengkabel om je elektronica in te pluggen en een parasol. Ook buiten is ergonomie van tel, dus zorg dat je een bureaustoel hebt die je gemakkelijk buiten kunt zetten. Ook een opplooibaar bureau dat je snel kan opbergen is een must: zo kan je in het weekend wel nog genieten van een aperitief in de zon zonder via je kantoormeubilair herinnerd te worden aan deadlines en rotte collega’s.

Mijd afleiding

De buitenwereld zit vol snode verleidingen die klaarstaan om je van je werk af te houden. Niet handig als je de omzet van je onderneming moet analyseren of over complexe contracten moet onderhandelen. Slimme outdoorprofessionals bereiden zich dus goed voor. Allereerst: de locatie. Kies het schaduwrijke stukje terras waar je collega’s niet luidruchtig over de laatste aflevering van ‘The Masked Singer’ gaan debatteren met een broodje smos of het café dat als co-workspace bekendstaat en bij voorkeur niet op de hoek van een drukke baan ligt. Schaf je een goed paar noise-cancelling headphones aan waardoor je natuurgeluiden kan laten knallen die zoomcallende buren overstemmen. Zonnig weer? Kies alsnog voor laagjes. Het kan verkeren en het is zonde om terug naar huis te moeten omdat je jouw warme sweater vergat in je zonnig optimisme. En een laatste gouden tip: pak de insectenspray mee om wildlife zoals bloeddorstige muggen en vieze wespen op afstand te houden.