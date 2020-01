De Belgische arbeidsmarkt zal binnenkort worden opgeschrikt door een nieuwe revolutie: cobotica. Die futuristische term wijst op een nauwere samenwerking tussen mens en machine. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteringsbureau Michael Page.

Geautomatiseerde robots op de werkplaats worden steeds belangrijker, zowel in België als in de rest van de wereld. «Verandering roept altijd wantrouwen of zelfs angst op. Mensen zijn bang om hun job verliezen, hoewel die gewoon verder zal evolueren. Binnen 30 jaar zullen de meeste jobs verdwenen zijn om andere te creëren», voorspelt Grégory Renardy van Michael Page Belgium.

Cobotica krijgt een boost doordat artificiële intelligentie in een stroomversnelling zit. Robots zijn voortaan in staat om zelfstandig te leren en ze begrijpen steeds beter onze natuurlijke taal.

Enkele voorbeelden

In België bestaan er al enkele coboticatoepassingen. De verzekeringssector ontwikkelt apps waarmee je foto’s kan maken van een verkeersongeval. Aan de hand van de opstelling van de voertuigen en andere data kan de app dan automatisch evalueren welke bestuurder in fout is.

Een ander voorbeeld is de radio-frequency identification die voor een revolutie binnen de retailhandel heeft gezorgd. Met elektronische chips kan je data memoriseren en deze op afstand recupereren (via radiofrequentie). «Deze technologie vergemakkelijkt de identificatie, inventarisering en lokalisering van producten. Je vindt ze ook meer en meer terug in ons dagelijks leven, zoals in vervoerstickets met de MOBIB-kaart of in onze paspoorten», vult Renardy aan.

