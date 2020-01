Jennifer Elliot is juwelenontwerpster en zit graag samen met haar klanten om een persoonlijke aanpak mogelijk te maken. Jennifer creëert juwelen om betekenisvolle momenten in het leven van haar klanten te vieren. Het ging niet in een rechte lijn om haar zaak op te starten.

Je legde al een flink traject af. Hoe verliep dat?

«Ik studeerde rechten en werkte zeven jaar voor een internationaal bedrijf. Het was een fijne periode, maar ik wou zelf ondernemer worden. Mijn echtgenoot en ik beslisten om de sprong naar Kenia te maken. Ik werd geboren in Zuid-Afrika en groeide op in Botswana, dus er was zeker een affiniteit met het continent. Mijn ambitie was om Afrikaans-Europese handtassen te maken. Dat wou ik samen doen met een vriendin die ik in Mombasa had leren kennen.»

Wat ging er mis?

«We bezochten lederfabrieken, ontwierpen prototypes, schreven een business plan. Gaandeweg realiseerde ik me dat ik niet in Afrika met een eigen zaak wou beginnen. Dat was een keiharde beslissing omdat ik een vriendin teleurstelde. Maar als je jezelf teveel pusht in een verkeerde richting, kan het foutlopen.»

«Volg je intuïtie»

Jennifer Elliot noemde haar bedrijf ‘Elliot & Ostrich’. In Afrika heeft een struisvogel een positieve betekenis. Door je kop in het zand te steken, krijg je letterlijk en figuurlijk voeling met de aarde.

Hoe pak je het nu aan?

«Ik volgde een opleiding graduaat gemmoloog om meer te weten over edelstenen en halfedelstenen. Dat was heel fascinerend. Het is fijn een passie los te maken bij mijn klanten.

Ik volg nu veel meer mijn intuïtie, terwijl het accent vroeger op ratio lag. Ik had veel energie gestopt in het verhaal van de handtassen en moest dat verwerken. Dan is het belangrijk om positief te blijven, niet bij de pakken te blijven zitten en vooruit te gaan.»

Kreeg je veel steun van je omgeving?

«Dat helpt, maar je moet vooral kracht in jezelf vinden. Iedereen wil het beste voor jou. Ik was een lange tijd ook bang voor risico’s en om fouten te maken, ik koos het veilige pad, maar nu durf ik dingen uit te proberen. Het kan alle kanten uit in een leven. Durf te dromen, durf te falen, wordt de beste versie van jezelf, benut je talenten, maak er een mooi verhaal van.»

Luister naar jezelf An De May richtte Butterfly Moments op, een bedrijf dat koppels een unieke en bijzondere ervaring bezorgt. Ze is ook mentor bij ondernemersDUET van Artemis. An de May: «Het is mooi dat Jennifer Elliot vertelt dat je moet luisteren naar jezelf. Luisteren naar jezelf betekent voor de ene actie, voor de andere rust. Jennifer heeft de moed om haar Afrikaanse verhaal te delen. Authenticiteit is heel belangrijk en daar maak je in alle fasen van een onderneming kennis mee. Ondernemers kunnen daar elkaar in steunen en aansluiting vinden.» Buikgevoel en ratio «Net als Jennifer werkte ik een tijdlang ratio-gericht, cijfers speelden een belangrijke rol. Ondernemen is voor mij een combinatie van het buikgevoel en ratio. Ik werk graag met een schriftje waarin ik al mijn ondernemersplannen en dromen neerschrijf. Zorg er wel voor dat je een sterk business, sales en financieel plan hebt en blijf daarmee steeds je buikgevoel aftoetsen. Je moet weten waar je klanten zijn en of je met de winstmarge kan rondkomen.»

