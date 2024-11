‘Twisters’: actie, adrenaline en extreme weersomstandigheden

Vanaf nu is de film ‘Twisters’ te streamen op HBO Max. Een spannende ervaring die je een adrenalinekick geeft en je de kracht van de natuur van dichtbij laat beleven.

Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), een voormalige stormjager die zelf een verwoestende tornado heeft meegemaakt, bestudeert nu stormen vanuit haar veilige kantoor in New York. Dankzij haar vriend Javi (Anthony Ramos) keert ze echter terug naar de vlaktes van Oklahoma om een nieuw stormvolgsysteem te testen. Daar ontmoet ze Tyler Owens (Glenn Powell), een social media-ster die graag zijn stormachtige avonturen deelt. Terwijl het stormseizoen op gang komt, breken er angstaanjagende verschijnselen los die nog nooit eerder gezien zijn.

Remake van cultfilm uit 1996

Naast de hoofdrolspelers zien we ook David Corenswet, Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani en Maura Tierney. De makers van de ‘Jurassic’-, ‘Bourne’- en ‘Indiana Jones’-films presenteren ‘Twisters’, een modern vervolg op de klassieker uit 1996, ‘Twister’. De regie is van Lee Isaac Chung, bekend van de film ‘Minari’. Het script is geschreven door Mark L. Smith, de auteur van ‘The Revenant’.

‘Twisters’ is vanaf vrijdag 8 november te bekijken op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube