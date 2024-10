‘Rivals’: een spannende serie vol grenzeloos verraad en verboden romances

‘Rivals’, de nieuwe serie op Disney+ die gebaseerd is op het boek van Jilly Cooper neemt je mee naar de wereld van de Britse aristocratie in de jaren 80, vol intriges, rivaliteiten en bedrog. Deze schaamteloze en lekker overdreven serie, geïnspireerd door Cooper’s beroemde ‘bonkbusters’, speelt zich af tegen de achtergrond van schandalen en romances tussen de oude adel en de nieuwe rijken.

Het verhaal draait om de rivaliteit tussen Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), een knappe olympiër die politicus werd, en Lord Tony Baddingham (David Tennant), een machtige mediamagnaat. Rupert vertegenwoordigt de oude Britse elite, terwijl Tony, afkomstig uit de zakenwereld, met zijn rijkdom en invloed hogerop probeert te komen. Hun levens raken verstrengeld in een mix van manipulaties, ontrouw en familiedrama’s.

Nostalgische knipoog

Hoewel de serie wat traag begint, komt het vanaf de derde aflevering goed op gang wanneer de intriges ingewikkelder worden en de personages hun zwakheden tonen. David Tennant schittert als de sluwe en charmante Tony, terwijl Alex Hassell de rol van Rupert perfect speelt: verleidelijk en tegelijkertijd verachtelijk. Hun rivaliteit, zowel in de politiek als privé, zorgt voor spanning doorheen de hele serie.

Naast de centrale rivaliteit is er ook ruimte voor lichte, bijna kitscherige momenten, vol ingewikkelde romances en dialogen met dubbelzinnige grapjes, wat helemaal past bij de jaren 80 vibe. De relatie tussen Rupert en de onschuldige Taggie geeft een nostalgische knipoog naar een tijdperk waarin machts- en genderdynamieken nog niet zo werden besproken als nu.

Ondanks de soapachtige elementen biedt ‘Rivals’ ook een luchtige kijk op de Britse aristocratie, waar achter de façade van elegantie vaak bedenkelijk gedrag schuilt. Terwijl sommige conservatieve zeden van die tijd zijn afgezwakt voor een modern publiek, blijven thema’s als verraad, trots en ambitie een grote rol spelen.

Ons verdict

‘Rivals’ is niet perfect, maar blijft een vermakelijke serie die goed omgaat met zijn over-the-top elementen. David Tennant is een absoluut hoogtepunt en de jaren 80 sfeer, met schandalen en verboden romances, zal fans van series als ‘Dynasty’ of ‘Downton Abbey’ zeker aanspreken.

Kortom, Rivals is een heerlijke guilty pleasure: een sprankelende soap vol intriges, verleiding en drama, aangedreven door een uitstekende Tennant en een verhaal vol verrassingen. Perfect voor liefhebbers van aristocratisch drama!

‘Rivals’ is vanaf nu te bekijken op Disney+.

Via Streamnews.be