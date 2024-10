Nieuwe spin-off van ‘The Big Bang Theory’ in ontwikkeling bij HBO Max

Drie voormalige castleden van de originele serie, Kevin Sussman, Brian Posehn en Lauren Lapkus, hebben een contract getekend met Warner Bros Television, de studio achter de succesvolle komediefranchise.

Dit is de eerste ontwikkeling sinds het project anderhalf jaar geleden werd aangekondigd. Er zijn nog geen verdere details vrijgegeven, behalve dat de nieuwe serie voortkomt uit het werk van Chuck Lorre, de co-creator en uitvoerend producent van de originele serie en al haar afgeleiden. Bronnen geven aan dat het project zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat er nog geen definitieve goedkeuring is, aangezien het script nog geschreven wordt. WBTV heeft verder geen commentaar gegeven.

Stripboekwinkel

Sinds de aankondiging van een spin-off circuleren geruchten dat de nieuwe serie zou kunnen draaien om Stuart Bloom (Sussman) en zijn stripboekenwinkel. De contracten, die de terugkeer van de drie acteurs mogelijk maken, versterken deze theorie, aangezien Lauren Lapkus de excentrieke assistent-manager van de stripboekenwinkel speelde en later Stuarts vriendin werd in ‘The Big Bang Theory’. Brian Posehn speelde de geoloog en gitarist Bert Kibbler, een andere opvallende bijrol in de serie.

‘The Big Bang Theory’ begon in 2007 op CBS en was de nummer 1 komedie op televisie toen de serie in 2019 eindigde. Het was de langstlopende sitcom in de geschiedenis, met 279 afleveringen verspreid over 12 seizoenen.

De volledige serie ‘The Big Bang Theory’ is momenteel beschikbaar op HBO Max.

Via Streamnews.be