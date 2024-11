‘Look Back’: een visueel en emotioneel meesterwerk

Wie zegt dat een film lang moet duren om indruk te maken? ‘Look Back’, die in juni 2024 in Japan in de bioscoop verscheen, is sinds november wereldwijd te zien op Prime Video. Deze korte film, gebaseerd op een manga, draait om… tekenen. Een origineel thema dat perfect wordt uitgewerkt.

Fujino is een getalenteerde tiener die ervan droomt om mangaka te worden. Ze tekent regelmatig voor de schoolkrant tot ze ontdekt dat haar klasgenoot Kyomoto nóg beter is. Kyomoto’s talent maakt indruk én wekt jaloezie op. Toch groeit er tussen de twee meiden langzaam een bijzondere band, die ondanks hun verschillen steeds hechter wordt.

In de film, die gebaseerd is op de manga van Tatsuki Fujimoto (‘Chainsaw Man’ en ‘Fire Punch’), weet regisseur Kiyotaka Oshiyama het verhaal in slechts 60 minuten tot leven te brengen. Een ambitieuze klus, maar hij slaagt er met vlag en wimpel in.

Een verhaal vol emoties

‘Look Back’ vertelt het ontroerende verhaal van twee tieners die, ondanks hun totaal verschillende persoonlijkheden, dezelfde passie delen: tekenen. Fujino zit vol zelfvertrouwen, maar twijfelt soms aan zichzelf, terwijl Kyomoto introvert en verlegen is. Samen beleven ze de ups en downs van de puberteit en het volwassen worden.

Visueel en muzikaal genieten

Het mooie aan ‘Look Back’ is niet alleen het verrassende verhaal en de emotionele afloop, maar ook de prachtige animatie. De kleuren, het spel tussen de tekeningen en de animatie, en de sfeervolle soundtrack (met piano en perfect geplaatste stiltes) maken het tot een visueel en emotioneel meesterwerk.

‘Look Back’ is een korte, krachtige film die je bijblijft. Nu te zien op Prime Video!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube