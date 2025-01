‘Juror No. 2’: Clint Eastwood laat rechtvaardigheid wankelen

Twee maanden na de bioscooprelease staat ‘Juror No. 2’, de nieuwste film van Clint Eastwood, al op HBO Max. Het is een spannende film geworden die laat zien dat recht en moraal niet altijd zo zwart-wit zijn…

Justin Kemp, gespeeld door Nicholas Hoult, wordt jurylid in een moordzaak. Terwijl de rechtszaak van start gaat, heeft zijn partner te maken met een moeilijke zwangerschap. Een man wordt beschuldigd van de moord op zijn vriendin na een ruzie, en de zaak lijkt een gelopen race. Maar al snel ontdekt Justin dat de waarheid misschien heel anders in elkaar steekt. Wat doet hij: zijn mond houden en zichzelf beschermen of toch de waarheid naar boven brengen?

Morele dilemma’s

Met ‘Juror No. 2’ levert Clint Eastwood op 94-jarige leeftijd zijn 40ste film af. Zoals we van hem gewend zijn, zet hij je aan het denken over rechtvaardigheid en morele dilemma’s. De film doet denken aan klassiekers zoals ‘Twelve Angry Men’ en weet met een solide cast, inclusief een indrukwekkende Nicholas Hoult, echt te boeien.

Een Clint Eastwood-film zoals je die verwacht

Hoewel de film hier en daar wat rustmomenten kent, zorgen die juist voor een sterkere impact. Eastwood laat wederom zien dat hij, zelfs op zijn leeftijd, niets van zijn vakmanschap heeft verloren. Het is jammer dat de bioscooprelease niet optimaal benut is, maar gelukkig kan je de film nu ontdekken op HBO Max. Zeker de moeite waard voor fans van spannende en doordachte drama’s!

