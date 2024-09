Het tweede seizoen van ‘Wednesday’ belooft nóg gekker te worden

Hoor je dat herkenbare vingergeknip al? Ja, het tweede seizoen van ‘Wednesday’ komt eraan!

Tijdens het ‘Geeked Week’-evenement van Netflix kregen we een eerste voorsmaakje van het nieuwe seizoen van de populaire serie. In een ‘achter de schermen’-video – die je hieronder kunt bekijken – vangen we een glimp op van de opnames van seizoen 2. We zien Wednesday Addams met een mes in haar hand, terwijl ze grijnzend zegt: “Laten we met poppen spelen”.

Weinig prijsgeven

Catherine Zeta-Jones, die Morticia Addams (de moeder van Wednesday) speelt, belooft dat “seizoen 2 nog gekker wordt dan je je kunt voorstellen”. Meer willen de makers, en vooral hoofdactrice Jenna Ortega, bewust nog niet prijsgeven: “Als we je meer zouden laten zien, zouden je ogen bloeden. Bovendien ben ik niet zo heel gul,” zegt ze droogjes, helemaal in de stijl van haar personage Wednesday Addams.

Geen driehoeksverhouding meer

Het tweede seizoen van ‘Wednesday’ komt normaal gezien volgend jaar uit op Netflix. Jenna Ortega heeft ook laten weten dat de driehoeksverhouding tussen Xavier en Tyler Galpin zal verdwijnen om de focus meer op de mysterieuze sfeer van de serie te leggen.

Via Streamnews.be