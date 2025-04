Beroemde actrice geniet in bikini van de zon: “Wat is ze toch mooi!” (foto’s)

Millie Bobby Brown weet haar fans te verbazen!

63.7 miljoen volgers heeft de dame -die velen kennen van haar acteerwerk in onder andere ‘Stranger Things’ en ‘Enola Holmes’- op Instagram. Logisch dat ze dan ook regelmatig nieuwe foto’s uit haar dagelijkse leven post. En dat is ook nu weer niet anders.

We zien Millie Bobby Brown in bikini poseren op het strand bij een ondergaande zon. “Sunset swims ☀️”, schrijft ze er zelf kort als uitleg bij. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Wat is ze toch mooi!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Wat is ze toch mooi”, klinkt het. “Enorm knap”, gaat het verder. “Babe”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om de overige foto’s te zien.