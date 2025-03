Eerste blik op ‘Duster’: De nieuwe actiedramaserie van J.J. Abrams

J.J. Abrams is terug met zijn eerste co-geschreven project in zes jaar. De regisseur van Star Trek en Star Wars: The Force Awakens heeft samengewerkt met scenarioschrijfster en uitvoerend producent LaToya Morgan voor een HBO Max-dramaserie die Abrams opnieuw verenigt met Lost-ster Josh Holloway.

De serie speelt zich af in 1972 en volgt de eerste zwarte vrouwelijke FBI-agent (Rachel Hilson), die naar het zuidwesten van de VS reist en een moedige chauffeur gespecialiseerd in ontsnappingen (Holloway) rekruteert om een snelgroeiende misdaadorganisatie (geleid door Keith David) op te rollen. Maar zoals vaak bij projecten waar Abrams aan werkt, blijken de zaken niet zo simpel als ze in eerste instantie lijken.

Accrochez-vous. La nouvelle série Max original de J.J. Abrams et LaToya Morgan avec Josh Holloway, Rachel Hilson et Keith David arrive en mai. #Duster, exclusivement sur Max. pic.twitter.com/6yGnroisdg — Max France (@StreamMaxFrance) March 17, 2025

Het resultaat is een retro, energieke en stijlvolle misdaadthriller die de esthetiek van de jaren ‘70 omarmt. Rachel Hilson schittert als een vastberaden en charismatische FBI-agent, terwijl Josh Holloway de rol speelt van een brutale, maar charmante outlaw.

Voor J.J. Abrams is Duster het nieuwste in een reeks projecten die hij na The Rise of Skywalker heeft ontwikkeld, waaronder de Apple TV+-serie Presumed Innocent als uitvoerend producent. LaToya Morgan, die eerder werkte aan Shameless (Showtime) en Turn (AMC), brengt haar ervaring mee als schrijver en producer. Naast Hilson en Holloway bestaat de cast uit Sydney Elisabeth, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez, Benjamin Charles Watson en natuurlijk Greg Grunberg, een vaste waarde in Abrams’ projecten.

J.J. Abrams lichtte zijn creatieve proces toe aan The Hollywood Reporter:

“Ik had een beeld voor me van een telefoon midden in de woestijn, een auto die aan komt rijden, en een man die de telefoon opneemt om te horen waar hij naartoe moet. Ik wist dat er een soort krankzinnig plot achter zat, maar ik had nog geen antwoorden – alleen dat het fascinerend was. LaToya en ik begonnen te praten over wie deze man zou kunnen zijn. Ik wist altijd al dat er een FBI-agent bij betrokken zou zijn. Maar pas toen we LaToya’s ideeën begonnen te verkennen, wisten we hoe we deze complexe en boeiende verhaallijn konden creëren. We wilden een waanzinnig verhaal vertellen dat uiteindelijk leidt tot iets onvermijdelijks, met de juiste sfeer, humor en een vleugje absurdisme.”

‘Duster’ verschijnt in mei op HBO Max.