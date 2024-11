HBO heeft leuk nieuws over het derde seizoen van ‘Euphoria’

Goed nieuws voor de ‘Euphoria’-fans onder ons! Seizoen 3 van de hitserie ligt nog steeds op schema, aldus Casey Bloys, de baas van HBO/Max. De opnames beginnen zoals gepland in januari 2025, bijna drie jaar na de vorige seizoensfinale.

Tijdens een persbijeenkomst vertelde Bloys het volgende: “We gaan van start tussen half en eind januari. Er is niets veranderd, ook al doen er online geruchten de ronde. Ik heb de scripts gelezen en we zijn enthousiast. Alle acteurs doen mee en we gaan ervoor!”

Sterrencast

Ondanks dat hoofdrolspelers zoals Zendaya en Jacob Elordi het druk hebben met andere projecten – Zendaya speelt bijvoorbeeld in een nieuwe film van Christopher Nolan en Elordi werkt aan ‘Wuthering Heights’ – lijkt alles soepel te verlopen. Bloys benadrukte: “We weten dat de cast grote filmsterren zijn geworden, maar ‘Euphoria’ krijgt gewoon het derde seizoen dat fans verdienen. Het worden acht geweldige afleveringen!”

Tijdsprong van vijf jaar

Volgens eerdere berichten van Variety overweegt het nieuwe seizoen een tijdsprong van vijf jaar, met spannende nieuwe verhaallijnen voor Rue (Zendaya), waaronder een mogelijke carrière als privédetective. Creatief moest alles perfect aansluiten bij de eerdere seizoenen, en dat lijkt nu te zijn gelukt. Met de geliefde cast, waaronder Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer en Alexa Demie, belooft seizoen 3 weer een groot succes te worden. Nog even geduld, maar het wachten zal het waard zijn!

