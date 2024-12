Eindelijk weten we wanneer het derde seizoen van ‘The White Lotus’ uitkomt

Het derde seizoen van de hitserie ‘The White Lotus’, bedacht door Mike White en bekroond met een Emmy Award, verschijnt vanaf maandag 17 februari op HBO Max. Deze keer neemt de serie ons mee naar het prachtige Thailand, waar we de gasten en medewerkers van het luxueuze White Lotus resort volgen in acht nieuwe afleveringen.

Na een seizoen in Hawaï over geld en een seizoen in Sicilië over relaties, draait het verhaal nu om Oosterse spiritualiteit. Met locaties in Koh Samui, Phuket en Bangkok belooft dit seizoen opnieuw scherpzinnige satire, spanning en prachtige uitzichten.

Intriges en humor

Seizoen 3 biedt een mix van exotische settings, intriges en humor, en laat zien dat achter luxe façades altijd meer schuilt dan op het eerste gezicht lijkt. Niet te missen!

