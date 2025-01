De 10 meest verwachte nieuwe series van 2025

Op gebied van superhelden en thrillers belooft 2025 een vruchtbaar jaar te worden voor nieuwe series. Streamnews heeft de tien nieuwe streamingseries geselecteerd waar ze het meest naar uitkijken. Hier is een overzicht.

Alien Earth (Disney+) – Datum nog niet bekend

Een spin-off van de Aliens-films. Het verhaal speelt zich ongeveer dertig jaar vóór de gebeurtenissen van de eerste film af.

Zero Day – Vanaf 20 februari op Netflix

Robert De Niro speelt de rol van George Mullen, een zeer populaire oud-president van de Verenigde Staten. Hij komt uit pensioen na een verwoestende wereldwijde cyberaanval, genaamd ‘Zero Day’.

Daredevil: Born Again – Vanaf 4 maart op Disney+

Marvel en Disney staan in 2025 onder hoge verwachtingen. Charlie Cox trekt opnieuw het kostuum van Daredevil aan. Overdag is hij Matt Murdock, maar ’s nachts vecht hij tegen onder anderen de voormalige maffiabaas Wilson Fisk.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Max) – Datum nog niet bekend

Het universum van ‘Game of Thrones’ blijft groeien met een derde serie. Dit verhaal speelt zich honderd jaar vóór de gebeurtenissen van de originele serie af en draait om Dunk, alias ‘Ser Duncan the tall’, en ‘Egg’, zijn vriend.

Blade Runner 2099 (Prime Video) – Datum nog niet bekend

De serie wordt verwacht in 2025; de opnames zijn net afgerond. Met Michelle Yeoh in de hoofdrol speelt het verhaal zich vijftig jaar na de gebeurtenissen van de film Blade Runner 2049 af.

The Studio – Vanaf 26 maart op Apple TV+

Matt Remick is net benoemd tot hoofd van een filmproductiemaatschappij. Hij probeert koste wat het kost te overleven in de wereld van de filmindustrie.

Asterix & Obelix: The Big Fight (Netflix) – Datum nog niet bekend

Een miniserie geregisseerd door Alain Chabat. Panoramix verliest zijn verstand en geheugen nadat hij geraakt wordt door een door Obelix gegooide menhir. Helaas is de beroemde druïde ook het recept van de toverdrank vergeten.

Welcome to Derry (Max)

Een prequel van de twee films ‘It’ van Andrés Muschietti. Begin jaren zestig worden de oorsprong van de kwaadaardige clown Pennywise en zijn terreur in het stadje Derry verkend.

American Primeval – Vanaf 9 januari op Netflix

Dit is Yellowstone, maar dan op Netflix. In de 19e eeuw ontmoeten een moeder en haar zoon nieuwe mensen terwijl ze de vijandige wildernis van het Amerikaanse Wilde Westen trotseren.

Your Friends and Neighbors (Apple TV+)

Nadat hij zijn baan verliest, besluit Coop de rijke inwoners van zijn buitenwijk in het noorden van de staat New York te beroven. Maar op een dag breekt hij in bij het verkeerde huis, op het verkeerde moment.

Via Streamnews.be