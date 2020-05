In de voormalige kerncentrale van Dodewaard is donderdagvoormiddag een grote brand uitgebroken. Er zou geen risico zijn op het vrijkomen van radioactieve straling.

De brand zou ontstaan zijn op het dak van de kerncentrale. Daar liggen mogelijk gasflessen. De oorzaak is nog niet bekend, al wordt vermoed dat werkzaamheden op het dak de oorzaak waren.

Geen radioactieve straling

De brandweer is massaal ter plaatse. Mensen die in de buurt wonen worden aangeraden om ramen en deuren te sluiten. “Geef hulpdiensten de ruimte. Houd afstand van de brand. Heeft u last van de rook, sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit”, klinkt het op de Twitter van de Veiligheidsregio, die tevens verzekert dat er geen risico is op het vrijkomen van radioactieve straling.

Buiten gebruik

De centrale van Dodewaard was in 1969 de eerste Nederlandse kernenergiecentrale, maar is sinds 1997 niet meer in gebruik. Ze is echter nog niet ontmanteld. Er zijn geen splijtstofstaven meer aanwezig en de centrale is dichtgemetseld.

Brand #dodewaard geef hulpdiensten de ruimte. Houd afstand van de brand. Heeft u last van de rook sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Meer informatie volgt. Woordvoerder gaat te plaatse — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) May 21, 2020

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

Nuclear powerplant Dodewaard Netherlands is currently on fire pic.twitter.com/HBuYLLdtQX — EZwolf (@EZ_wolf) May 21, 2020

Het bericht Zware brand in Nederlandse kerncentrale: “Sluit alle ramen en deuren” verscheen eerst op Metro.