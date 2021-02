In de zaak-Sihame El Kaouakibi is een opmerkelijke transactie aan het licht gekomen. Zo heeft het Vlaamse parlementslid bij haar politieke start in 2019 niet minder dan 50.000 euro gefactureerd aan Open Vld. De voormalige partijtop heeft dat bevestigd, zo meldt Newsmonkey.

De bal rond El Kaouakibi ging vorige week aan het rollen, toen het Antwerpse parket een bewindvoerder aanstelde bij vzw Let’s Go Urban. Een audit ontwarde een kluwen aan persoonlijke vennootschappen die daaraan factureerden.

Nu is het verhaal opgedoken dat ze in 2019 de ronde som van 50.000 euro partijgeld bedong, om “haar politieke opstart te helpen ondersteunen”. De oprichtster van het Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban ging op de tweede plaats van de Antwerpse lijst voor de Vlaamse verkiezingen staan (en werd uiteindelijk ook verkozen met een kleine 11.000 stemmen, ofte bijna 5 euro per stem).

Er is in principe niets strafbaars aan die transactie, al is het hoogst ongewoon dat een politieke nieuwkomer dergelijke bedragen via haar vennootschap mag factureren. Zowat elk parlementslid betaalt zijn of haar campagne doorgaans geheel uit eigen zak, zo schrijft Newsmonkey. Enkel voorzitters en lijsttrekkers genieten doorgaans van ‘nationale campagnes’

Reactie bij Open Vld

De oude partijleiding heeft aan de nieuwssite bevestigd dat er inderdaad 50.000 euro aan El Kaouakibi werd overgeschreven. “Op het moment dat ze zich geëngageerd heeft, zijn er inderdaad middelen en steun beloofd, om haar politieke opstart te ondersteunen en lokale werking mee uit te bouwen”, aldus oud-voorzitter Gwendolyn Rutten. Die ging normaal gezien vanavond in Terzake te zien zijn, maar heeft geannuleerd. Op Facebook schreef ze voorts: “Met die middelen kon zij zich dus zowel intern in de partij en de afdelingen kenbaar maken, als extern lanceren, op haar manier, met haar bereik, in haar eigen stijl, met haar eigen omkadering”.



De betaling van de som verliep overigens niet zonder horten of stoten. In de maanden na haar komst groeide de ergernis bij de “sociaal onderneemster” over het uitblijven van betalingen. De Antwerpse dreigde niet meer op te dagen voor het partijcongres in Mechelen, waar El Kaouakibi zou speechen, waarna het bedrag alsnog werd gestort. El Kaouakibi was niet bereikbaar voor commentaar.

