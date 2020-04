Uit een studie aan de Harvard-universiteit is gebleken dat, zolang er geen vaccin tegen het coronavirus is, ons land elk kwartaal een tijdje op slot moet om desastreuze scenario’s te vermijden.

Willen we Italiaanse toestanden voorkomen, dan zullen we vier keer per jaar in lockdown moeten, tenzij er een vaccin komt. Dat is de conclusie van een onderzoeksgroep van Harvard-hoogleraar epidemiologie Marc Lipsitch. Zij schrijven in Science dat alle getroffen landen zeker nog tot 2024 moeten oppassen dat het coronavirus niet opnieuw uitbreekt. Bepaalde maatregelen, zoals thuiswerken en het beperken van het openbare leven, zullen bovendien tot 2022 aangehouden moeten worden om de intensieve zorg niet te overbelasten.

Steeds kortere lockdowns

De kans bestaat overigens dat, net zoals bij andere luchtwegvirussen, mensen die het virus gehad hebben na een tijdje opnieuw besmet kunnen raken. Als een vaccin uitblijft, zouden we volgens de Harvard-groep in september, december, januari en maart opnieuw in lockdown moeten om het virus in te dammen. Die lockdowns kunnen echter steeds korter worden zodat tegen eind 2022 enkele weken al voldoende zouden moeten zijn om overbelasting op intensieve zorg te voorkomen.

Vaccin of behandeling

De onderzoeksgroep hoopt dus net als de rest van de wereld dat er snel een vaccin of een efficiënte behandeling komt. “Als je kunt voorkomen dat zieke patiënten zodanig verslechteren dat ze op intensieve zorg belanden, zou dat een belangrijke bijdrage zijn. Je zou er de druk op de ziekenhuizen mee verlichten”, klinkt het.

