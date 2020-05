In de Maryland Zoo in de Verenigde Staten gaat het leven er heel anders aan toe door COVID-19. De dieren voelen dat er iets mis is, door hamstergedrag is het moeilijker om de voorraad tijdig aan te vullen en er worden minder medische check-ups uitgevoerd. Iedereen verlangt naar de heropening van de dierentuin.

De Amerikaanse dierentuin biedt onderdak aan meer dan 200 diersoorten en is sinds 16 maart gesloten door de coronapandemie. Niet enkel de dieren lijden onder de verminderde aandacht, ook financieel is het moeilijk. De Maryland Zoo heeft namelijk 40.000 dollar kosten per dag, maar loopt nu veel inkomsten mis omdat de toeschouwers niet meer mogen komen.

Eenzame dieren

Door COVID-19 komen er al even geen bezoekers meer over de vloer in de Maryland Zoo. Dat merken ook de dieren, want die missen de aandacht. De papegaaien, zoals de ara’s, maken veel meer lawaai en de leeuwen snellen naar de ramen van hun verblijven toe zodra ze nog maar een glimp opvangen van de passerende dierenverzorgers.

Nu ze geen mensen meer ontvangen, hebben de verzorgers meer tijd om aan de dieren te spenderen, maar ook zij zijn met minder dan gewoonlijk en moeten de maatregelen, zoals social distancing, in acht nemen. De chimpansees worden normaal gezien met de hand gevoed, maar om coronabesmettingen van mens op dier te voorkomen, wordt het eten nu over de afsluiting of door de openingen van de verblijven gegooid. De apen merken het verschil, omdat er minder contact is en lijken ook te denken dat ze minder voedsel krijgen, hoewel dat zeker niet klopt.

De strijd om de voedselstock

Al vanaf januari dit jaar begon Andrew Young, die instaat voor de voedselbevoorrading in de dierentuin, met het inslaan van producten die lang houdbaar waren, zoals graan en diepgevroren vlees en vis. Sommige verse etenswaren zoals wit brood kon hij echter niet op voorhand kopen. Het is momenteel ook niet gemakkelijk om de stock hiervan op peil te houden door het hamstergedrag dat soms nog steeds in de winkels woedt. Zodra Young de kans heeft, schaft hij broden aan in de supermarkten, maar het is onmogelijk om de grote aantallen in te slaan die eigenlijk nodig zijn. Olifanten eten immers tien broden per dag.

Minder medische check-ups

Voor de komst van COVID-19 spendeerden de dierenartsen 50% van de tijd aan preventieve onderzoeken en de andere helft aan het verzorgen van zieke dieren. Nu worden volgens dr. Ellen Bronson zoveel mogelijk medische check-ups en vaccinaties geannuleerd of uitgesteld om coronabesmettingen te voorkomen. Daarom is het medische team ook gekrompen van elf verzorgers naar vier.

Daarnaast wordt er in de dierentuin bespaard op medisch materiaal, zoals mondmaskers, handschoenen en verdovingsmiddelen, zodat er zeker nog voldoende beschikbaar zijn voor de menselijke gezondheidszorg. De Maryland Zoo schonk al meer dan 6.000 maskers aan het ziekenhuis Johns Hopkins Medicine en bepaalde soorten anesthesie worden minder vaak ingezet bij slangen en schildpadden, zodat er geen tekort dreigt.

Om ervoor te zorgen dat ze zelf niets ontberen, zijn er soms creatieve oplossingen nodig. Zo verzorgen ze de dieren met latex handschoenen, aangezien die hier niet allergisch voor zijn en zodat er genoeg andere soorten beschikbaar blijven in de menselijke geneeskunde. Ze ontvangen bovendien handgemaakte mondmaskers van een resem vrijwilligers, maar hoewel er voldoende stof is, is er wel een gebrek aan elastieken. De dierentuin roept medewerkers dan ook op om elastieken uit hun naaidozen thuis te doneren.

