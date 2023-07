Zien: 10x mooiste plekken van Zwitserland

Denk je aan Zwitserland, dan denk je aan hoge bergtoppen, kaasfondues, zakmessen en chocolade. Daar staat het bergenland al jarenlang bekend om. Maar: Zwitserland heeft nog zoveel meer te bieden dan dat. Het is niet voor niets het geval dat het land afgelopen jaar een recordzomer aan toeristen heeft behaald.

Het is dus tijd om Zwitserland te ontdekken. Waar moet je zijn en wat moet je echt zien? We zochten het voor je uit in dit artikel. Let op: in Zwitserland heb je een vignet voor je auto nodig. Het Zwitsers vignet wordt digitaal uitgegeven, dus zorg ervoor dat je die voor je reis scoort.

1. Kijk je ogen uit in het schilderachtige Grindelwald

Alleen de naam Grindelwald lijkt al alsof het zo uit een sprookje komt; om het nog maar niet over het bergdorp zelf te hebben. Hier vind je het Zwitserse leven op haar best. Denk aan grazende koeien, groene valleien en ruige bergketens. Het uitzicht vanaf het uitzichtpunt Grindelwald First móet echt op je lijstje, dus neem je fotocamera mee.

2. Zermatt en het symbool van Zwitserland: Matterhorn

Wat ook niet mag ontbreken aan je trip naar Zwitserland is een bezoek aan Zermatt, het wereldberoemde dorp aan de voet van de Matterhorn. Deze mysterieuze en indrukwekkende berg is inmiddels het symbool van Zwitserland en dat is niet gek. De puntige berg en de regio eromheen is het hoogstgelegen (zomer)skigebied van heel Europa. Wow!

3. Ontdek het oude centrum van Genève

Ben je meer van de citytrips dan zit je in Zwitserland ook helemaal goed. Genève is een plek waar je als liefhebber helemaal op je plek zit. De stad, met name het oude centrum, bestaat uit talloze oude straatjes waar je met gemak verdwaalt. Je vindt hier nog veel bouwwerken uit de Middeleeuwen, oude bruggetjes en bruisende pleinen. Online vind je verschillende routes voor stadswandelingen door Genève.

4. Uren slenteren door de straatjes van Bern

Ook Bern, de hoofdstad van Zwitserland, is een bezoekje waard. Wat veel mensen niet weten, is dat Bern eveneens over een prachtig oud deel beschikt. Je kunt hier uren slenteren zonder je ook maar één moment te vervelen. Door het centrum stroomt rivier de Aare waarop allerlei oude bruggen te vinden zijn. Vanaf de bruggen heb je een fraai uitzicht over de stad. Een must see tijdens je vakantie in Zwitserland.

5. Feestzaal van de Alpen: St. Moritz

Grote kans dat je wel eens van St. Moritz hebt gehoord. Deze extravagante stad in de bergen biedt alles voor de meer luxe vakantieganger. Je vindt hier niet alleen ruige bergketens en bizarre vergezichten, maar ook luxe spa- en wellnesshotels, lichtblauwe bergmeren, de welbekende St. Maurice kerk en geneeskrachtige bronnen. De plaats wordt ook wel de Feestzaal van de Alpen genoemd. Dat moet je eens met eigen ogen zien.

6. Wijnbergterrassen van Lavaux

Hoog boven het meer van Genève vind je de wijnbergterrassen van Lavaux. Dit is een van de weinige plekken waar je wijnterrassen ziet in combinatie met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. Wil je de terrassen bezoeken, stap dan in in de Train des Vignes, een bijzonder treintje dat je meeneemt van Vevey naar Puidoux-Chexbres. Dit is de perfecte plek voor het proeven van lokale wijnen en het bezoeken van unieke Zwitserse wijnhuizen.

7. De waterval van Siebenbrunnen

Wist je dat Zwitserland ook bekend staat om de vele watervallen? De waterval van Siebenbrunnen is er eentje die je echt eens gezien moet hebben. Deze waterval vindt zijn oorsprong namelijk in een ondergrondse bergrivier met maar liefst zeven waterbronnen. Vandaar ook de naam Siebenbrunnen (zeven bronnen)! De waterval van Siebenbrunnen is maar liefst 55 kilometer lang en wordt daarmee gerekend tot een van de mooiste plekken van het hele land.

8. Grand Canyon van Zwitserland: Ruinaulta

Wie al eens in Amerika is geweest, krijgt flashbacks bij de kloof van Ruinaulta. Deze canyonachtige kloof wordt namelijk ook wel de Grand Canyon van Zwitserland genoemd. De kloof bestaat inmiddels enkele tienduizenden jaren en is onwijs spectaculair om met eigen ogen te bekijken. Je kunt er fietsen, wandelen en zelfs raften en kanoën. Dat laatste is zeker aan te raden wanneer je van een beetje avontuur houdt.

9. Botanische tuinen op de Brissago-eilanden

Midden in het Lago Maggiore liggen de zogeheten Brissago-eilanden. Vanaf het water zie je al wel hoe groen de eilandjes zijn. Dat klopt, want de plekken vormen een complete botanische tuin! Via een pad van een halve kilometer lang kom je hier alles te weten over al het groen dat er groeit. Je ziet diverse exotische planten zoals mammoetbomen, bananenstruiken en lotusbloemen. En dat gewoon in Zwitserland!

10. Krachtigste waterval van Zwitserland: Rheinfall

Tot slot nog een waterval die we je niet willen onthouden: de Rheinfall in de buurt van het verkeersvrije Schaffhausen. De Rheinfall waterval is de krachtigste waterval van heel Europa en waarom dat zo is, zie je direct. Het water gaat met een enorme kracht en snelheid (van 23 meter per seconde) naar beneden. Een andere reden waarom deze waterval zo bijzonder is om te zien, is omdat hij erg breed is. Met een breedte van 150 meter voel je je hier ontzettend nietig.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de Belgen op vakantie gaat deze zomer. Staat Zwitserland inmiddels ook op jouw lijstje voor een volgende trip?