De universiteit van Antwerpen roept op om vandaag tussen 12u en 20u een enquête in te vullen over ons gedrag in deze coronatijden.

“Het geeft de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten”, klintk het. “De impact van de overheidsmaatregelen zal pas over tien tot veertien dagen zichtbaar worden in aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Dit door de incubatietijd en het verloop van COVID-19.”

Om kort op de bal te spelen zouden daarom betrouwbare gegevens vanuit de bevolking zo snel mogelijk ter beschikking moeten zijn.

Vul de korte enquête hier in.

KU Leuven en Universiteit Hasselt

De medische wetenschappers krijgen voor de verwerking van de antwoorden de hulp van de sociale wetenschappers van de Antwerpse universiteit. Het ‘corona citizenscienceproject’ loopt ook met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

Het bericht Wetenschap heeft jou NU nodig in strijd tegen coronavirus verscheen eerst op Metro.