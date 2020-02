Vandaag zet storm Ciara voet aan land.

De kans op schade is groot. Maar wat moet je doen wanneer je te maken krijgt met stormschade?

Zorg eerst en vooral dat je zelf in veiligheid bent. Da’s natuurlijk nogal vanzelfsprekend. Aan wat er buitenshuis gebeurt, kan je weinig doen. Indien mogelijk kan je bij een moment van ‘rustiger weer’ nog snel wat spullen binnenhalen. Maar let dan vooral goed op in de buurt van bomen en neem geen onnodige risico’s. Idealiter had je dit namelijk op voorhand al gedaan…

Het kwaad is al geschied? Dan moet je tijdens de storm inschatten hoe stevig de schade is. Zo mag je het noodnummer 112 wél bellen bij instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten of wanneer een boom over de openbare weg dreigt te vallen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 112 bellen mag in principe énkel bij (potentieel) levensgevaar.

Voor een omgevallen boom in de berm verwittig je gewoon de gemeente. Ook wanneer er bijvoorbeeld een boom niet op de doorgaande weg ligt, verwittig je de gemeente. “Als u tijdens storm of wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er is niemand in (potentieel) levensgevaar, bel dan naar 1722“, lezen we Vlaanderen.be. Blijf wel even aan de lijn, want als je vroegtijdig inhaakt, kom je weer achteraan de wachtrij te staan. 1722 dient niét om nadien nog eens te horen ‘waar de brandweer blijft’.

Een omgevallen boom in je tuin die verder geen schade heeft berokkend aan je dak, kan je best zelf na de storm (laten) verwijderen. Sowieso neem je, zodra storm Ciara in jouw buurt gaan liggen is, duidelijke foto’s van alle geleden schade en speel je de plaatjes door naar jouw verzekeringsagent. Dit doe je best zo snel mogelijk. Geef ook telefonisch of via e-mail een duidelijke omschrijving van de schade. Indien je zelf de schade wil repareren, laat dan aan uw verzekeraar weten welk materiaal je hiervoor moet aanschaffen en wat de kostprijs er van is. Laat je het liever over aan een vakman? Laat hem of haar dan een gedetailleerd bestek opmaken en stuur dit ook door naar jouw verzekeraar.

Kort samengevat: neem geen risico’s, bel niet naar 112 wanneer dit niet nodig is en breng alle schade goed in kaart. Contacteer nadien zo snel mogelijk jouw verzekeraar.

Photo by Mateusz Wesolowski from FreeImages