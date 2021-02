Het kan zijn dat je steeds vaker de app Clubhouse voorbij ziet komen. Sinds Elon Musk de applicatie heeft gebruikt, en dit openlijk deelde, stijgt het platform razendsnel in populariteit. Maar wat is dit precies voor app en wat heb je er eigenlijk aan?

Clubhouse is een applicatie waarmee je op een legale manier mee kunt luisteren met de gesprekken die andere mensen voeren. Klinkt misschien een beetje vreemd en dat is het eigenlijk ook. Waarom vinden mensen dit zo leuk?

Niet (heel) creepy

Clubhouse is op het eerste oog een vrij eigenaardige applicatie die bij veel mensen populair is. Waar het zeker de bedoeling is dat jij vanuit je luie stoel naar de gesprekken van andere mensen luistert, is het minder creepy dan je denkt. Het gaat namelijk om mensen die daadwerkelijk willen dat je ze hoort. Het is dus niet zo dat je de microfoon op afstand kunt aanzetten, zodat je iemand via de app kunt stalken.

Podcast 2.0

Er zijn een aantal bekende mensen, maar voornamelijk onbekende mensen die de applicatie gebruiken om een gesprek te delen met de wereld. We kunnen dit het beste vergelijken met een podcast die live opgenomen wordt. Het gesprek is in real-time te volgen en kan dus gaan over onderwerpen die jij interessant vindt. Van technologie tot sport en van geloof tot aan politiek: de gesprekken kunnen echt overal over gaan. Het klinkt dus een beetje als een podcast, maar met Clubhouse wordt het wel heel erg exclusief. Naast het feit dat je bijna niet aan een account komt, worden de gesprekken daarbij ook niet opgenomen. Het is dus niet mogelijk om bepaalde gesprekken terug te luisteren, waardoor je er echt live bij moet zijn om je favoriete personen iets te horen zeggen.

