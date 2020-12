In de laatste dagen en weken kwamen verschillende getuigenissen naar boven van jongeren die het tijdens de tweede lockdown nog moeilijker hebben dan tijdens de eerste. De Vrije Universiteit Brussel start daarom een nieuw onderzoek naar eenzaamheid en het belang van relaties en aanraking bij studenten hoger onderwijs.

Het is niet de eerste keer dat er aan de Vrije Universiteit Brussel een onderzoek wordt gedaan naar eenzaamheid bij de studenten. In het vorige academiejaar werd al een studie uitgevoerd, die toen toevallig samenviel met de eerst lockdown.

Preventie

“Toen al bleek uit de resultaten dat eenzaamheid een belangrijk probleem was onder jongeren”, stelt Professor Martine Van Puyvelde. “Daarom willen we met deze nieuwe studie studenten opnieuw een stem geven, maar deze keer met de idee van preventie in het achterhoofd. Bovendien willen we precies te weten komen welke aspecten van welzijn met de gebruikelijke leefsituatie van de student te maken hebben, welke met COVID-19 te maken hebben en waar de twee elkaar precies versterken”, verklaart Van Puyvelde.

Vragen

De nieuwe enquête peilt naar de relationele status van respondenten, hun nood aan fysiek contact, de verbondenheid met anderen, maar ook naar hun gebruik van sociale media, alcohol, medicatie en drugs tijdens deze lockdown en vóór de coronacrisis. Alle bachelor- en masterstudenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om deel te nemen.

De vragenlijst is terug te vinden via deze website. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.

