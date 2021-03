Ter hoogte van Nieuw-Zeeland heeft zich donderdag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

De zeebeving deed zich voor om 14.27 uur Belgische tijd en had een magnitude 6,9. Aanvankelijk was er sprake van 7,3. Het epicentrum bevond zich volgens het USGS op 10 kilometer diepte, 178 kilometer ten noordoosten van het Nieuw-Zeelandse Gisborne, het stadje aan de oostkust van het Noordereiland.

Het plaatselijke monitoringsysteem GeoNet gewaagt van een magnitude 7,2 en een diepte van 94 kilometer. Volgens het Europees Aardbevingscentrum EMSC was er drie kwartier daarvoor en 90 kilometer verder een beving van 3,7. Er was volgens het USGS om 14.56 uur ook een naschok van 5,0, eveneens op 10 kilometer diepte en 233 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland.

Er is vrees voor een tsunami. “Iedereen nabij de kust die een lange of krachtige beving heeft gevoeld moet meteen weggaan naar de dichtstbijzijnde hoger gelegen plaats, zo landinwaarts mogelijk”, twitterde de Nieuw-Zeelandse Rampbestrijdingsdienst. Mensen zijn opgeroepen berichten op radio en televisie te volgen.

“Op basis van de voorlopige parameters van de beving zijn er aan de kusten in een straal van 300 kilometer rond het epicentrum gevaarlijke tsunami-golven mogelijk”, liet het Pacific Tsunami Waarschuwingscentrum op Hawaï weten.

Belga / BTL, ALG, LVK, VKB, nl

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021