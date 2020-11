Vlaanderen krijgt vanaf 2022 opnieuw een grote literatuurprijs, nadat de Fintro-literatuurprijs – de vroegere Gouden Boekenuil – in 2017 ophield te bestaan. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor Cultuur, bekendgemaakt bij de start van de alternatieve, virtuele Boekenbeurs in Antwerp Expo. Ook specifiek voor jeugdliteratuur komt er een nieuwe Vlaamse prijs.

Jambon heeft de opdracht om de nieuwe prijs te ontwikkelen gegeven aan Literatuur Vlaanderen, dat de letterensector in Vlaanderen ondersteunt in opdracht van de Vlaamse regering.

De bedoeling is dat die nieuwe prijs, die nog geen naam heeft, vanaf 2022 jaarlijks in februari zal worden uitgereikt en naast de grote Nederlandse literatuurprijzen kan staan. Er komt een algemene literatuurprijs waarvoor fictie en non-fictie in aanmerking komt en een prijs voor het beste kinder- of jeugdboek. Wie in de jury zal zitten en hoeveel het prijzengeld zal bedragen, is nog niet bepaald.

Relanceplan

“Ik ben ervan overtuigd dat zo’n grote literaire prijs een enorme impuls zal geven aan de boekensector”, stelt Jambon. Boekenbeurs-topvrouw Vé Bobelyn reageerde gisteren alvast tevreden. “Dit is heel belangrijk voor het boekenvak, iedereen in de sector is er heel enthousiast over”, zegt ze.

Het initiatief kadert in het relanceplan van de Vlaamse regering voor de cultuursector.

Het bericht Vlaanderen krijgt opnieuw een eigen grote literatuurprijs verscheen eerst op Metro.