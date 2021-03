Vorig jaar was 41% van de werknemers in de privésector geen enkele keer afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit het ziekteverzuimrapport van hr-dienstverlener SD Worx, op basis van loongegevens van zowat 750.000 Belgische werknemers in de private sector. Het gaat om het beste niveau sinds 2010, mede door de coronamaatregelen.

In 2019 was nog 37% van de werknemers geen enkele dag afwezig. De grootste daling in afwezigheid was er bij bedienden (-7%). Bijna de helft (45%) van de bedienden was geen enkele dag afwezig door ziekte. Bij organisaties van minder dan 20 werknemers ligt dat percentage nog hoger (52%).

Langer ziek

Minder bedienden waren ziek maar als ze ziek werden, was dit van iets langere duur. Bedienden hebben in 2020 een gemiddelde duur van 10,4 dagen kortverzuim verspreid over 2 periodes. In 2019 was dat 9,7 dagen. Bij arbeiders is dat in 2020 12,5 dagen, een zeer lichte stijging ten opzichte van 2019 (12,4 dagen). Gemiddeld waren de werknemers vorig jaar twee keer per jaar een week of in totaal 11 dagen afwezig.

Tegenover 2019 steeg het aantal werknemers dat langer dan een maand en minder dan een jaar afwezig was wel met 17%, van 12,53 naar 14,66%. Het gemiddelde aantal dagen daalde wel van 51 naar 45.

“In maart was er grote bezorgdheid bij de eerste griepsymptomen, met een hoge piek van absenteïsme als gevolg”, zegt Kim Van Houtven, Senior HR consultant bij SD Worx. “Maatregelen zoals thuiswerk en extra afstand- en hygiënevoorzieningen hebben nadien zeker geholpen om afwezigheden van korte duur in te perken.”

