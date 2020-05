Regels zijn regels, maar toch valt er wat te zeggen over de manier waarop een bewakingsagent onderstaande dame aanpakt.

Bijzonder tafereel uit Birmingham, Alabama (Verenigde Staten). Daar weigerde een klant om een mondmasker te dragen in een supermarkt. Voor de volledigheid: ‘t is ook niet verplicht in de staat, maar de supermarkt in kwestie vraagt het wel aan de klanten.

Genoeg reden tot discussie dus. Maar wanneer de bewakingsagent de dame aanvankelijk niet in bedwang kan houden, schakelt hij een stevig tandje hoger… Zo werkt hij de vrouw op zéér hardhandige wijze tegen de grond.

Beelden van zijn aanpak werden gretig online gedeeld. Naar aanleiding van onderstaande video werd er een onderzoek gestart…

Foto: still – Bron: VKMag/Tmz