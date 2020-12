Spectaculaire beelden in een anoniem filmpje dat momenteel circuleert op websites als Reddit en YouTube. Een autocamera legde vast hoe een wagen aan een gigantisch hoge snelheid inreed op een file op de snelweg. Het internet reageert geschokt.

Het zijn ijzingwekkende beelden. Op een miezerige en grijze dag baant traag rijdend verkeer zich een weg voorbij werken met filevorming tot gevolg. Alleen had één specifieke chauffeur dat niet op tijd in de gaten en trapte daarom te laat en te bruusk op de rem, met alle gevolgen vandien. De reacties liegen er niet om.

”In de toekomst vermijden”

”Dit boezemt me zoveel angst in. Je kan dan nog de beste chauffeur zijn van de wereld, maar één of andere gek kan nog steeds in je achterste rijden aan een waanzinnig hoge snelheid”, zo gaf één persoon eerlijk toe. “Hopelijk kunnen de waarschuwings- en automatische remsystemen in de toekomst dergelijke ongevallen compleet vermijden”, hoopt iemand anders.

Foto: still YouTube