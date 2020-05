Lastig momentje deze week op de Nederlandse radiozender ‘Radio 538’.

Daar had een luisteraar het plan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen via de radio. Tof idee, zou je denken. Zeker als je weet dat hij zijn vriendin heeft leren kennen via de bewuste radiozender.

Hoog tijd om de dame even op te bellen, dacht radiomaker Daniël. Maar al snel wordt duidelijk dat de vrouw in kwestie ‘een betere manier had verwacht’. Ze steekt haar teleurstelling dan ook niet onder stoelen of banken… Niet veel later liet de man nog weten dat meteen na het ‘mislukte huwelijksaanzoek’ hun relatie voorbij was. Draaide dat toch even anders uit dan gehoopt, zeg… Kijk en luister maar.

Het fragment begint op 4:24, maar ‘t staat normaal netjes klaar.:

Foto: still