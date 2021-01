Slinkser en sluwer komen huwelijksaanzoeken niet meer, want de kerel in deze bewuste video wist een hele vogelshow om te toveren tot misschien wel het meest romantische moment aller tijden. “Net als in de films”, zo laten enkele internetcommentatoren weten.

Dat Jesse Xaivier, want zo heet de durfal, nerveus was om zijn vriendin tijdens een show en voor honderden mensen ten huwelijk te vragen, dat vertelt hij zelf: “Ik was zo hard aan het zweten. In de schaduw. In de winter. Sterker nog, ik was nog aan het klagen vlak voor de show hoe heet het was en ze vertelde me toen nog dat ik me niet zo moest aanstellen (lacht).”

”Vogeltje”

In ieder geval heeft hij de harten van de internetgebruikers, het aanwezige publiek én zijn vriendin verovert, want die laatste zei volmondig ‘ja’. “Normaal vind ik dit enorm cheesy, maar deze is zo goed gevonden en uitgevoerd, ik zie dat die kerel enorm veel van zijn vriendin houdt”, zo liet iemand weten in de comments onder de video. “Een vogeltje heeft me ingefluisterd dat je gaat trouwen”, grapte iemand anders nog.

Foto: still video YouTube