Hond gaat met avondeten aan de haal: “Je kan er echt niet kwaad op zijn” (video)

Daar gaat hun Thanksgiving…

Twee weken geleden werd in de Verenigde Staten Thanksgiving gevierd. Dat wil zeggen: genieten van elkaars aanwezigheid én vooral: kalkoen eten tegen de sterren op. Tenzij de hond des huizes daar een stokje voor steekt natuurlijk…

Watertanden

En jawel: net dát gebeurde bij het gezin in onderstaand filmpje. Hun hond keek met een smachtende blik naar de kalkoen die op het keukeneiland lag. Zijn baasje wilde er een leuk filmpje van maken, maar nog voor ze het goed en wel besefte, was de hond er met de kalkoen van door.

Vakman

Het filmpje zorgde voor heel wat hilariteit. “Ook voor hem is het Thanksgiving”, “Je kan er echt niet kwaad op zijn”, “Waarom lieten jullie hem zo dichtbij komen?”, “Jullie hadden gewoon geen zin in die kalkoen”, en “Een echte vakman!”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: Instagram