HILARISCH! Arend gaat ervandoor met golfbal (video)

Hup, weg golfbal!

Tijdens een partijtje golf krijgt een speler onverwacht bezoek van een arend. De grote roofvogel wandelt doodleuk het terrein op, inspecteert nieuwsgierig een golfbal en besluit er vervolgens gewoon mee aan de haal te gaan.

Klagen

In de video horen we de man nogal klagerig reageren op wat zich voor zijn ogen afspeelt. Heel wat kijkers liggen in een deuk. “Die vogel denkt dat het haar ei is, haha”, en “Denken mensen echt dat alle dieren menselijke taal begrijpen?”, lezen we onder meer in de reacties.

