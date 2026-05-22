Elizabeth Hurley poseert halfnaakt: “Geen woorden voor…” (foto)

Elizabeth Hurley heeft een gedurfde foto gedeeld op Instagram. “Mooiste vrouw ter wereld”, klinkt het in de reacties.

Elizabeth Hurley werd wereldwijd bekend dankzij haar passage in ‘Gossip Girl’. Naast haar televisiecarrière bouwde de 60-jarige Britse ook haar eigen bikinimerk uit onder de naam Elizabeth Hurley Beach. Regelmatig showt ze op Instagram een nieuw exemplaar door er zelf in te poseren. Dat doet ze nu opnieuw in een gele bikini, al liet ze het bovenstukje deze keer achterwege. “Zeg ja tegen de hemel in onze Paradise-bikini”, knipoogt ze erbij.

Stijlvol en tijdloos

Haar volgers reageren massaal enthousiast op het kiekje. “Mooiste vrouw ter wereld”, “Altijd stijlvol, altijd mooi, tijdloos zoals altijd”, “Gewoon geen woorden voor…”, “Jij bent de hemel in je bikini”, en “Je ziet er geweldig uit”, lezen we onder meer in de reacties.

Elizabeth Hurley ditches her bikini top to usher in spring https://t.co/cf3S1m1K6g pic.twitter.com/qFiocQxzPe — New York Post (@nypost) April 3, 2026

Foto: Shutterstock