De docureeks ‘Tiger King’, te bekijken op Netflix, is een inslaand succes en het idee om een fictiereeks over ‘Joe Exotic’ te maken kon dan ook niet lang uitblijven. Alleen hoopt dierenrechtenorganisatie PETA dat er op de set geen echte tijgers gebruikt zullen worden.

‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ vertelt het verhaal van Joe Exotic, echte naam Joe Maldonado-Passage. Hij had een privé-dierentuin met meer dan 200 katachtigen, zoals tijgers, leeuwen en lijgers. In de reeks zien we hoe Joe de dieren fokt en de bezoekers de welpjes laat aaien om voldoende geld te verdienen. Maar daardoor creëert Joe heel wat vijanden, waaronder PETA, want het welzijn van zijn dieren wordt meerdere malen in vraag gesteld. A recipe for disaster.

Verklaring

PETA maakt zich nu opnieuw zorgen, want er komt een fictiereeks over Joe Exotic. “De docureeks ‘Tiger King’ is kritisch over het misbruik en de verwaarlozing van katachtigen en andere wilde dieren die worden gebruikt voor vermaak. Een ontwikkeling die teniet wordt gedaan als echte wilde dieren worden gebruikte in de aankomende Joe Exotic-serie’, laat de dierenrechtenorganisatie weten in een verklaring aan Amerikaanse media.

Het is nog niet duidelijk wanneer de serie zal verschijnen.

Het bericht Fictiereeks over ‘Tiger King’ op komst: “Maak geen gebruik van echte tijgers” verscheen eerst op Metro.