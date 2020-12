Niet iedereen probeert een eerlijk loon te verdienen. Sommigen voelen zich genoodzaakt om de criminele toer op te gaan, zoals deze dief die aan een razende snelheid tracht te ontkomen aan de politie.

De feiten dateren al van begin dit jaar – op 20 january rond de middag om precies te zijn, maar nu pas werden de beelden vrijgegeven. De video is afkomstig van een dashcam van een wagen die toevallig net naast de hele gebeurtenis stond te wachten aan het rode licht.

Op een lopen

Toen een dief in Londen wilde ontsnappen per scooter, greep de politie hardhandig in en ramde de crimineel van de baan op Brockley Road. Verward en gekwetst trachtte hij het nog op een lopen te zetten, maar dat was vergeefse moeite. Niet veel later konden ze hem bij zijn nekvel grijpen.

Foto: still video YouTube