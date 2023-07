Dame wil even ‘surfen’ op luchtmatras. Maar dan? WOOPS! (fails)

Zon, zee, strand… Wat moet een mens nog meer hebben?

In het geval van onderstaande dame duidelijk nog een opblaasbare matras. Zo had ze het leuke plan om op bijzondere wijze even een ‘golfje mee te pikken’. Op zich geen slecht idee, maar de uitvoering loopt toch niet volledig zoals gehoopt. Althans, dat durven we toch te vermoeden als we kijken naar het eerste uit onderstaande beelden. In plaats van vlotjes ‘mee te surfen’ op de naderende golf, gaat het toch aardig mis.

Failcompilatie

Aangezien we het nooit echt leuk vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed bij Zita. Veel kijkplezier!