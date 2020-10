Er zijn zo van die dingen die je maar beter niét doet.

Zoals geen mondmasker dragen waar dat nodig is, je hand in heet water steken of… twerken op het dak van een wagen!

Dat laatste zal onderstaande dame wel kunnen bevestigen. Van wat we begrijpen, had haar favoriete sportploeg net een wedstrijd gewonnen. ‘t Was dus hoog tijd om even stevig uit de bol te gaan.

‘Oh sh*t!’

Ze besluit om te twerken op het dak van een auto. Dat lijkt aanvankelijk nog goed te lukken, tot groot jolijt van enkele omstaanders. Maar dan duwt de bestuurder van de wagen plots iéts te gretig op het gaspedaal. Wat volgt? Wel… Kijk maar!

Foto: still – Bron: Skoften