Dame ontdekt bedrog van vriendje. Hoe ze wraak neemt? DESTRUCTIEF! (video)

Ontdekken dat je partner ontrouw is, is nooit fijn.

Het overkwam ene Ashley Van Pevenage.”Ik had al een vermoeden dat mijn vriend me bedroog. Voor hij naar zijn werk vertrok, doorzocht ik zijn telefoon terwijl hij een douche nam. Ik ontdekte dat hij al drie maanden met een andere vrouw aan het chatten was. Toen hij klaar was met douchen, deed ik doodnormaal tegen hem. Ik gaf hem een kus en wenste hem nog een ‘fijne dag'”, opent Ashley.

Destructieve wraak

Wat volgde? Dat heeft Ashley allemaal op beeld vastgelegd en gedeeld op TikTok en Instagram. “Ik had de grootste moeite om hem niet meteen te confronteren. Hopelijk heeft hij drie maanden nodig om dit te herstellen”, klinkt het nog. Op de beelden zien we hoe de dame met een hamer ‘FU’ in de muur kapt. Haar bijzondere ‘muurboodschap’ sluit ze af met een hartje en ‘jouw ex’. “Zo hoort het”, reageert een kijker. “Dit is zielig… maar ik vind het geweldig. Goed idee”, gaat het verder. “Dit is het domste wat je had kunnen doen”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan…