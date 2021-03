Rovi Wade is haar naam. En de dame uit Los Angeles is populair op TikTok. Ze heeft er namelijk zo’n 125.700 volgers.

Maar haar buurvrouw is duidelijk géén lid van haar fanclub. Althans als we Rovi’s verhaal mogelijk geloven. “Gisteren belde mijn buurvrouw de politie omdat ik ‘ongepast’ gekleed ben”, laat ze weten via onderstaande video. De buurvrouw zou de outfit ook niet geschikt vinden om in het openbaar te dragen, met kinderen in de buurt.

Op de beelden krijgen we te zien hoe Rovi een gesprek voert met een politieagent. “Ze (de buurvrouw, red.) vindt mijn stijl gewoon niet leuk. Ik zei tegen haar dat mijn lichaam haar beledigt en dat dát het probleem is”, gaat ze verder.

“Ik mag sexy zijn!”

“Ik heb het recht om te bestaan en sexy te zijn en ik ga daar ook niet mee stoppen. Ik weet niet wat ze van mij verwacht”, laat Rovi weten aan de agent die haar een bezoekje brengt.

De politieagent lijkt het met haar eens te zijn. En ook haar fans geven Rovi groot gelijk. Het filmpje werd maar liefst 11.9 miljoen keer bekeken en de dame deelde nadien nog een video waarin ze toont over welke outfit het juist ging. Kijk maar:

Foto: Instagram – Bron: Daily Star