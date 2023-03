BETRAPT: Minnares in ondergoed ontsnapt nipt aan boze vriendin van man (video)

Op onderstaande video zien we een wel erg bijzonder tafereel.

Het enige spel zonder winnaars? Overspel. Dat lijkt ook op onderstaande video het geval te zijn. Zo zien we hoe een vrouw op de rand van een gebouw uit het zicht van een andere dame probeert te blijven. De dame wacht in ondergoed haar kans af om te vluchten.

Toch betrapt

Op het balkon vlakbij de ‘minnares’ zien we hoe een man tegen zijn vriendin een uitleg aan het geven is. Vermoedelijk had laatstgenoemde een sterk vermoeden van wat er juist aan de hand was. Enkele ogenblikken later zien we hoe de minnares via de voordeur toch weet te ontsnappen. Maar niet veel later zit de boze vriendin haar alsnog op de hielen. We vragen ons wel luidop af of dit tafereeltje niet in scène gezet is… Al blijft het wel sowieso bijzonder om naar te kijken:

Foto: still – Bron: VKMag