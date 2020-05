Aan het Amerikaanse Lake of the Ozarks in Missouri hebben grote groepen vakantiegangers samengetroept om Memorial Day te vieren. Zonder kleren, zonder afstand, zonder maskers en vooral: zonder coronazorgen.

Halfnaakte lichamen dicht opeen gepakt in zwembaden en aan bars: niet het beeld dat je in deze coronatijden verwacht te zien. Toch hebben verschillende Amerikaanse vakantiegangers zonder zorgen op deze manier Memorial Day gevierd aan het Lake of the Ozarks in Missouri.

Geen bescherming tegen corona, wél tegen de zon

Op socialmediakanalen als Snapchat en Twitter verschenen meerdere beelden van de festiviteiten. Enkele Twitteraars gingen zelfs op zoek naar de identiteit van de feestgangers. Zo beweert iemand in onderstaand bericht al een verpleegster te hebben ontmaskerd die chemopatiënten behandeld. Daarvoor hoefde hij geen stoffen mondmasker weg te fotoshoppen, maar simpelweg een foto van de vrouw zonder zonnebril te zoeken.

Including a freaking CANCER CENTER RN NURSE WHO TREATS CHEMO PATIENTS! https://t.co/8LeVwsCeqN https://t.co/cJoznNhjxw — Nick (@NickLPhoto) May 25, 2020

Veiligheidsregels

Eerder deze maand hief Missouri de lockdownregels al op, maar het hoofd van de dienst Gezondheidszorg Randall Williams raadde de hele staat aan om zeker tot eind mei aan social distancing te doen. Een suggestie die – letterlijk – in het water viel. De dienst Gezondheidszorg en Welzijn van Missouri wenste nog niet te reageren.

Waarvoor de vakantiegangers de regels aan hun laars lapten? Memorial Day is een Amerikaanse feestdag Memorial die steevast gevierd wordt op de laatste maandag van mei. Op deze dag herdenken Amerikanen de militairen die overleden tijdens de Burgeroorlog (1864-1865) om hun land één te maken.

This is a video from Snapchat maps in the Lake of the Ozarks Saturday pic.twitter.com/hSczsbPjnU — Bryce Derrickson (@BruceyD17) May 24, 2020

