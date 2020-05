De 27 EU-leiders roepen in een nooit geziene gezamenlijke videoboodschap op tot solidariteit om “sterker” uit de coronacrisis te geraken. De boodschap werd vandaag, Europadag, op Twitter geplaatst.

Oud-premier Charles Michel mag als voorzitter van de Europese Raad van wal steken, door op te sommen wat Europa betekent: vrijheid, tolerantie, diversiteit… maar ook solidariteit en eenheid. In de video, net geen zes minuten lang, komt ook premier Sophie Wilmès aan bod. Zij wijst in de drie landstalen op de Belgische wapenspreuk: eendracht maakt macht.

“Ons doel is dat Europa sterker uit de coronacrisis komt”, zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Haar land neemt in juli het voorzitterschap van de EU over.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, erkende donderdag in een persbericht nog dat de Europese solidariteit “bij het begin van de crisis op de proef werd gesteld. Vervolgens zijn we elkaar beginnen helpen: de facto solidariteit. Die solidariteit moet zich verderzetten.”

Today is #EuropeDay!

Only united are we able to maintain the European project, continue preserving peace and work for a sustainable future in Europe.

Together with all EU leaders, we celebrate solidarity that keeps us #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/3Fu0z9acAs

