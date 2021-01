Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft in ‘De Zevende Dag’ aangegeven dat hij zich zorgen maakt over de coronavarianten die steeds vaker opduiken in ons land. “Je krijgt een epidemie in een epidemie”, klinkt het.

“Er is gevaar in zicht”, zegt Vandenbroucke. “Langs de ene kant zien we de eindmeet dankzij de vaccinaties, maar op de weg is er ook gevaar en dat gevaar zit bij de mutanten. De gegevens zijn alarmerend. Deze mutanten rukken overal snel op in België. Je krijgt een golf onder de waterlijn, het is een epidemie in een epidemie. We zijn niet zeker dat het vaccin gaat werken voor de Zuid-Afrikaanse variant, dus fabrikanten moeten daar meer uitleg over geven.”

Maatregelen naleven

De minister van Volksgezondheid hamert daarom opnieuw op de naleving van de maatregelen: “We moeten in ons dagelijks leven voorzichtig zijn. Dat betekent mondmaskers dragen, handen wassen, contacten mijden en zeer voorzichtig zijn. Moeten we wanhopig worden? Nee, we moeten testen, isoleren en vaccineren”, besluit hij.

