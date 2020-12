Er zal jammer genoeg nog heel wat moeten gebeuren voordat de huidige coronamaatregelen versoepeld worden. Gelukkig hebben we wél al een richtdatum voor versoepelingen, maar dan moeten de cijfers wel in positieve richting blijven evolueren.

De feestdagen zullen we sowieso volgens de huidige maatregelen moeten doorbrengen. Dat is niet leuk, maar het kan niet anders. Maar dé vraag is wanneer we de lockdown dan wél achterwege mogen laten.

Van ‘lockdown’ naar ‘veilige zone’

Om die vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar de coronaschakelaar. Die staat momenteel op ‘lockdown’ en moet in eerste instantie op ‘veilige zone’ komen te staan. Om dat te verkrijgen mogen er gedurende een periode van veertien dagen niet meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners (800 coronabesmettingen per dag) vastgesteld worden. Momenteel zitten we aan 376 besmettingen per 100.000 inwoners, dus we hebben nog een lange weg af te leggen.

Maar ook de ziekenhuisopnames moeten naar beneden. Momenteel zijn dat er 229 per dag, maar om in de ‘veilige zone’ terecht te komen, mogen dat er maximaal gemiddeld 75 per dag zijn.

Drie weken in ‘veilige zone’ blijven

Eens we de ‘veilige zone’ bereikt hebben, zijn we er nog niet meteen. “Het aantal ziekenhuisopnames moet een volledige week lager liggen dan de vooropgestelde drempel, en het aantal nieuwe besmettingen zelfs drie weken lager, vooraleer er versoepelingen komen. Bovendien moeten alle curves consequent blijven dalen. We moeten dus lang genoeg in de veilige zone zijn voordat we de teugels laten vieren, anders blijft de coronasituatie te explosief”, legt coronacommissaris Pedro Facon uit in Gazet van Antwerpen.

Februari ten vroegste

In dezelfde krant lezen we dat biostatistici Niel Hens en Steven Abrams voorspellen dat het doel qua aantal ziekenhuisopnames wellicht op 4 januari bereikt wordt, en dat van het aantal besmettingen op 10 januari. Vervolgens moeten we drie weken lang in die veilige zone blijven, en dus kunnen we pas op 1 februari denken aan versoepelingen. Midden januari zit het Overlegcomité weer samen om eventuele versoepelingen te bespreken.

Het bericht Vanaf DEZE datum kunnen we wellicht pas aan versoepelingen denken verscheen eerst op Metro.