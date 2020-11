Ben je jonger dan 25 en maak je geregeld gebruik van het MIVB-net in de hoofdstad? of vallen je kinderen precies binnen die leeftijdsgroep? Goed nieuws, want vanaf 2021 rijden jongeren (bijna) gratis met de metro, tram en bus in Brussel. Dat heeft de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) bekendgemaakt.

De aankondiging gebeurde enkele weken geleden al en werd nu ook bevestigd in de begroting voor volgend jaar. Vanaf 2021 kan de MIVB rekenen op een dotatie van 61 miljoen euro extra, wat betekent dat er in totaal 945 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de openbare vervoersmaatschappij.

Details nog te bepalen

Het extra budget heeft verschillende doeleinden, waaronder gratis vervoer voor jongeren onder de 25. Het is nog niet volledig duidelijk of een abonnement voor jongeren helemaal gratis dan wel erg goedkoop zal worden. “We leggen een van de komende weken hierover een voorstel op tafel,” aldus Pieterjan Desmet, woordvoerder van Brussels vervoersminister Elke Van den Brandt (Groen). De kans is groot dat ook andere groepen, waaronder senioren, baat zullen hebben bij het extra budget en dus zullen kunnen genieten van een verminderd tarief.

Het bericht Vanaf 2021 rijden jongeren (bijna) gratis op het MIVB-net verscheen eerst op Metro.