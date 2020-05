Vanaf 18 mei zal er opnieuw beperkt bezoek toegelaten worden in de Vlaamse woonzorgcentra. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist. “Dit is alleen mogelijk omdat het de juiste kant uitgaat in de woonzorgcentra”, klinkt het. Een belangrijke kanttekening: de woonzorgcentra hebben zelf het laatste woord, zij beslissen dus of bezoek al dan niet mag.

Er zijn wel strenge voorwaarden verbonden aan het bezoek:

Het bezoek moet plaatsvinden in open lucht of in een afzonderlijke ruimte, die telkens gereinigd wordt.

De bezoeker moet op eer verklaren dat hij of zij de laatste 14 dagen géén verschijnselen gehad heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus. De bezoekers zullen ook geregistereerd worden.

De bewoner op zijn beurt mag ook niet besmet zijn (ook als er alleen een vermoeden is van een besmetting kan er geen bezoek doorgaan). Het bezoek kan alleen plaatsvinden als alle bewoners van het woonzorgcentrum al getest zijn, wat tegen 18 mei het geval zou moeten zijn.

Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden. Dat betekent dus géén taart of bloemen.

Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen, dat ze zelf moeten meebrengen.

Tweede keer, goede keer?

Het is eigenlijk de tweede keer dat er een bezoekregeling voor de woonzorgcentra uitgewerkt wordt, maar de eerste regeling eindigde met een valse noot. Op 15 april besliste de Veiligheidsraad dat beperkt bezoek in de woonzorgcentra toegelaten werd, wat niet goed werd onthaald bij de woonzorgcentra. “Onverstaanbaar”, “onuitvoerbaar” “zonder overleg gebeurd” en “veel te vroeg” klonk het toen. Een maand later laat de situatie bezoek opnieuw toe.

“De lockdownmaatregelen waren noodzakelijk om de samenleving te beschermen, en zeker de meest kwetsbaren”, aldus Beke. “Nu er opnieuw perspectief komt, door meer sociale contacten, willen we die ook geven aan mensen in woonzorgcentra. Ik ben heel blij dat samen met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra een bezoekersregeling is uitgewerkt, die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bewoners verzekert én tegelijk families opnieuw de kans geeft elkaar echt te zien.”

