Morgen wordt de vaccinatiecampagne in ons land officieel afgetrapt. Tegen zondag 10 januari moeten in Vlaanderen 6.610 bewoners en personeelsleden van 42 woonzorgcentra hun eerste dosis gekregen hebben.

Vandaag worden de eerste 890 Pfizer/BioNTech-vaccins geleverd aan vier Vlaamse ziekenhuizen. Vanaf morgen tot en met zondag 10 januari zullen in Vlaanderen 6.610 bewoners en personeelsleden in 42 woonzorgcentra de eerste dosis van het vaccin toegediend krijgen.

-80°C

In januari krijgt ons land wekelijks 87.500 dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin, al heeft producent Pfizer aan geneesmiddelenagentschap FAGG beloofd dat aantal in februari op te trekken naar 100.000 per week. De ongebruikte vaccins worden bewaard in één van de veertig hub-ziekenuizen in ons land (dertien in Vlaanderen), die de vaccins op -80 graden kunnen bewaren.

Kritiek

Al wekenlang gonst het van de kritiek op de trage uitrol van de vaccinatiecampagne bij ons, maar ook in de rest van Europa. Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) zegt in een interview in de krant De Standaard dat hij begrijpt dat het publiek de druk hoog houdt. “Vanaf de tweede week van januari zullen we elke week opschalen”, zegt hij in De Standaard. “In week drie en vier zullen we misschien wel meer dan 90.000 vaccins per week uitdelen. Ik verwacht dat de vaccinaties tegen eind januari op kruissnelheid draaien, en dat in de loop van deze maand alle bewoners van woonzorgcentra een eerste dosis hebben gekregen.”

Woensdag bijten in Vlaanderen vier woonzorgcentra, in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de spits af. Het gaat om Woonhave in Aalter, Sint-Jozef in Kortrijk, De Zonnewende in Meulebeke en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Kortenberg. Er zullen 890 bewoners en personeelsleden een eerste dosis krijgen.

