Donald Trump, die vandaag zijn 74ste verjaardag viert, heeft ontkend dat hij fysieke problemen zou hebben. Er waren beelden opgedoken waarin de Amerikaanse president aarzelend van een podium stapte en hulp nodig had.

Trump was gisteren aanwezig bij de diploma-uitreiking van de militaire academie van West Point. Op beelden is te zien hoe de president na een toespraak het podium aarzelend afstapte en blijkbaar moest geholpen worden.

Amerikaanse media merkten op dat hij tijdens dezelfde toespraak twee handen nodig had om een glas water naar zijn lippen te brengen en dat hij moeite had om de naam van generaal Douglas MacArthur correct uit te spreken, een held uit de Tweede Wereldoorlog.

Donald Trump reageerde gisterenavond zelf op Twitter over zijn gezondheidstoestand. Volgens de president was het trapje naar het podium “erg lang en steil, had het geen reling en was het vooral erg glad”. Hij moest naar eigen zeggen extra voorzichtig zijn om niet te vallen.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020