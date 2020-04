De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie over de strijd tegen Covid-19 gezegd dat hij weet hoe het met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat. Helaas mag hij er naar eigen zeggen niets over zeggen.

Op een persmoment werd ‘The Donald’ gevraagd of hij meer wist over de gezondheidssituatie van de Noord-Koreaanse dictator, waarover de laatste weken wilde speculaties opdoken. “Ik kan het je niet exact zeggen. Ja, ik heb een zeer goed idee, maar ik kan er nu niet over praten”, klonkt het bij Trump. “Ik wens hem gewoon het beste. Ik heb een heel goede relatie gehad met Kim Jong-un. Als ik niet de president was, zou je in oorlog geweest zijn met Noord-Korea. Dat kan ik je wel zeggen. Hij verwachtte dat. Ik hoop dat hij oké is. Ik weet wel hoe het met hem gaat. Je zal het waarschijnlijk in de nabije toekomst horen.”

Corona kost ook indirect levens

Tijdens de persconferentie had Trump het ook over initiatieven om tot een sterk opgedreven testcapaciteit voor Covid-19 te komen. “We testen nu 200.000 mensen in één dag”, pronkte hij.

Trump wees erop dat niet alleen de ziekte maar ook de coronamaatregelen overlijdens kosten. “Mensen kunnen hun winkels niet openen en verliezen hun kostwinning. Dat kost ook levens. Geen vrijheid veroorzaakt ook enorme problemen, inclusief dood.”

“Er is zo veel onnodige dood in dit land. Het had kunnen gestopt worden aan de bron, maar iemand besliste om dat niet te doen”, zei hij voorts, een duidelijke sneer naar China.

Trump zei dat China het coronavirus had moeten tegenhouden en dat zijn regering “ernstig onderzoek” doet naar wat er gebeurd is. Hij sluit niet uit dat schadevergoedingen geëist zullen worden van China, voor de schade die de corona-epidemie heeft aangericht.

